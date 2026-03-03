Зимняя Олимпиада — 2026
Хоккеисты устроили массовую драку во время дружеского рукопожатия

Хоккеисты «Амура» и «Нефтехимика» устроили массовую драку во время рукопожатий

Матвей Надворный из хоккейного клуба «Нефтехимик»
Хоккеисты хабаровского «Амура» и нижнекамского «Нефтехимика» устроили массовую драку во время дружеского рукопожатия. Потасовку показали в прямом эфире.

Обычно хоккеисты после финальной сирены просто жмут друг другу руки в знак уважения, но в Хабаровске Матвей Надворный и Ярослав Лихачев обменялись несколькими ударами. Спустя мгновения драка превратилась в массовую.

Встреча «Амура» и «Нефтехимика» завершилась со счетом 3:1 в пользу хабаровчан. Таким образом, они одержали третью победу подряд и продолжают борьбу за плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем. Матч проходил в городе Санрайз. На 46-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу «Сан-Хосе» нападающий хозяев провел силовой прием против защитника гостей Венсана Деарне. Это привело к потасовке, в ходе которой Неделькович несколько раз ударил форварда Эвана Родригеса.

После этого Бобровский выехал из своих ворот на противоположный конец площадки и вступил в драку с вратарем «акул», предварительно скинув с того шлем. В итоге судья назначил обоим голкиперам по семь минут штрафа. Сам Неделькович позже заявил, что готов снова подраться с Бобровским.

