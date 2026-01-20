Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 09:49

Вратарь «Сан-Хосе» прокомментировал драку с Бобровским в матче НХЛ

Вратарь «Сан-Хосе» Неделькович заявил о готовности снова подраться с Бобровским

Алекс Неделькович Алекс Неделькович Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вратарь клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Алекс Неделькович прокомментировал драку с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским, заявив, что готов повторить этот эпизод, передает Sport24. Инцидент произошел в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Я бы повторил это снова… Это был своего рода момент в духе «вот блин», — сказал Неделькович.

Матч проходил на домашней арене «Флориды Пантерз» в городе Санрайз. На 46-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу «Сан-Хосе» нападающий хозяев провел силовой прием против защитника гостей Венсана Деарне, что спровоцировало потасовку на льду.

В ходе конфликта Неделькович несколько раз ударил форварда Эвана Родригеса. После этого Сергей Бобровский выехал из своих ворот на противоположный конец площадки, вступил в драку с вратарем «акул» и, как сообщается, предварительно сорвал с него шлем. По итогам эпизода арбитры наказали обоих голкиперов, назначив каждому по семь минут штрафа за участие в драке и покидание вратарской зоны.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров первым из россиян достиг отметки в 70 очков за сезон НХЛ. Это произошло в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом».

НХЛ
хоккей
Сергей Бобровский
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Супруги через 20 лет брака узнали, что они брат и сестра
Прохожий набросился с кулаками на водителя скорой помощи
Трамп выразил уверенность в уступчивости Европы по вопросу Гренландии
Вдова убитого алтайского чиновника потребовала 10 млн с администрации
Готовивший теракты россиянин открыл огонь по силовикам и был ликвидирован
Власти Дании выступили с серьезной угрозой в адрес России
Вратарь «Сан-Хосе» прокомментировал драку с Бобровским в матче НХЛ
Стало известно, кто стоял за хищениями из Промсвязьбанка
SHOT: «секретный» пруд Долиной влетел ей в копеечку
Тестирование на вирус папилломы человека стало доступно по полису ОМС
Рогов раскрыл, как командиры ВСУ «приговорили» к смерти своих штурмовиков
Трамп нашел способ заставить Макрона присоединиться к Совету мира
Норвегия собралась конфисковать имущество граждан в случае войны
Бесхозного быка сняли на видео во время прогулки под Серпуховом
Последние секунды до вылета автобуса в кювет в Ленобласти попали на видео
Катание на ватрушке в Оренбурге закончилось госпитализацией пенсионерки
Страшная инфекция привела к закрытию кафе в Екатеринбурге
Пол внезапно раскололся под ногами посетителей торгового центра
Названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года
Трамп двумя словами описал беседу с генсеком НАТО по Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.