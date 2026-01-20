Вратарь «Сан-Хосе» прокомментировал драку с Бобровским в матче НХЛ Вратарь «Сан-Хосе» Неделькович заявил о готовности снова подраться с Бобровским

Вратарь клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Алекс Неделькович прокомментировал драку с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским, заявив, что готов повторить этот эпизод, передает Sport24. Инцидент произошел в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Я бы повторил это снова… Это был своего рода момент в духе «вот блин», — сказал Неделькович.

Матч проходил на домашней арене «Флориды Пантерз» в городе Санрайз. На 46-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу «Сан-Хосе» нападающий хозяев провел силовой прием против защитника гостей Венсана Деарне, что спровоцировало потасовку на льду.

В ходе конфликта Неделькович несколько раз ударил форварда Эвана Родригеса. После этого Сергей Бобровский выехал из своих ворот на противоположный конец площадки, вступил в драку с вратарем «акул» и, как сообщается, предварительно сорвал с него шлем. По итогам эпизода арбитры наказали обоих голкиперов, назначив каждому по семь минут штрафа за участие в драке и покидание вратарской зоны.

