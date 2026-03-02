Зимняя Олимпиада — 2026
Российский вратарь удивил НХЛ неожиданным пасом

Российский вратарь Бобровский сделал голевую передачу в матче НХЛ

Сергей Бобровский Сергей Бобровский Фото: Joel Auerbach/Icon Sportswire vi/Global Look Press
Сергей Бобровский, вратарь «Флориды», отдал голевой пас в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба лиги. Россиянин выступил ассистентом в эпизоде, когда латвийский форвард Сандис Вилманис открыл счет. Эта передача стала для Бобровского 15-й в регулярных сезонах лиги.

Теперь он делит третью строчку по этому показателю среди российских вратарей с Евгением Набоковым. Выше в списке только Андрей Василевский из «Тампы» с 23 передачами и Николай Хабибулин, на счету которого 18 голевых пасов.

«Флорида» уступила «Айлендерс» со счетом 4:5. Бобровский отразил 21 из 26 бросков по своим воротам. «Айлендерс» с 75 очками после 61 игры занимают третье место в Столичном дивизионе. «Флорида» после 60 матчей имеет 63 очка и располагается на седьмой позиции в Атлантическом дивизионе. Следующий матч «островитяне» проведут на выезде против «Анахайма» в ночь на 5 марта по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», забросил свою 920-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив собственный рекорд лиги. Знаменательное событие произошло в гостевом матче с «Монреаль Канадиенс». Форвард подобрал шайбу на пятачке и отправил ее в ворота. Итог встречи оказался для «столичных» неутешительным — поражение со счетом 1:3.

