Ламин Ямаль оформил первый хет-трик и установил рекорд XXI века Хет-трик Ямаля принес «Барселоне» победу в матче с «Вильярреалом»

«Барселона» разгромила «Вильярреал» в 26-м туре Ла Лиги благодаря историческому достижению своего юного лидера Ламина Ямаля. Матч на стадионе «Олимпик Луис Компанис» завершился со счетом 4:1 в пользу каталонцев.

Главным героем встречи стал 18-летний Ламин Ямаль, который впервые в своей профессиональной карьере оформил хет-трик. Испанец поразил ворота соперника на 28-й, 37-й и 69-й минутах. Еще один мяч в добавленное время забил Роберт Левандовски (90+1). Единственный гол гостей на 49-й минуте провел Пап Гейе. Ямаль стал первым футболистом в XXI веке, кто забил 25 мячей в топ-5 лигах до достижения 19 лет.

Ранее стало известно, что в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщили организаторы. Первые матчи состоятся 10–11 марта, ответные — 17–18 марта, финал турнира пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Также экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин заявил, что в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное.