Озвучена дата проведения спецзаседания МАГАТЭ по Ирану Спецзаседание Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану может состояться 2 марта

В Вене готовится чрезвычайное совещание по иранской ядерной программе. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет специальное заседание, посвященное Ирану, 2 марта, сообщил ТАСС информированный источник.

По данным собеседника агентства, внеочередная встреча назначена на 09:00 по центральноевропейскому времени (11:00 по московскому времени) 2 марта. В повестке — обсуждение ядерной деятельности Исламской Республики.

Предварительно, начало в 09:00 по Вене, — уточнил источник.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно выражал обеспокоенность в связи с наращиванием Тегераном запасов обогащенного урана и ограничением доступа инспекторов агентства к некоторым ядерным объектам. Тегеран в свою очередь настаивает на мирном характере своей атомной программы и обвиняет Запад в невыполнении собственных обязательств по снятию санкций.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что американские военные нанесли удары по ключевым объектам иранской армии на его территории. Под прицел попали стратегически важные пункты управления, авиабазы и средства противовоздушной обороны.