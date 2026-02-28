При атаках ВСУ пострадали мирные жители Макеевки и Донецка

При атаках ВСУ пострадали мирные жители Макеевки и Донецка Пушилин: мужчина и женщина были ранены в ДНР при атаках дронов ВСУ

В результате сбросов взрывчатки с украинских беспилотников пострадали двое гражданских лиц, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Атакам подверглись Макеевка и Донецк.

В Красногвардейском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 г. р. В Калининском районе Донецка пострадала девушка 2004 г. р., — уточнил политик.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Пушилин. Помимо вреда здоровью мирных жителей, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Осколками посекло остекление двух медицинских учреждений, а также четырех многоквартирных жилых домов.

Ранее стало известно, что под удар украинских беспилотных летательных аппаратов попали мирные жители и инфраструктура приграничных районов Брянской области. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, в результате многочисленных атаках с применением дронов-камикадзе были повреждены жилые дома и автомобили. Он подчеркнул, что атаки носят неизбирательный характер, однако, люди в результате происшествий не пострадали.