28 февраля 2026 в 23:34

При атаках ВСУ пострадали мирные жители Макеевки и Донецка

Пушилин: мужчина и женщина были ранены в ДНР при атаках дронов ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В результате сбросов взрывчатки с украинских беспилотников пострадали двое гражданских лиц, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Атакам подверглись Макеевка и Донецк.

В Красногвардейском районе Макеевки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 г. р. В Калининском районе Донецка пострадала девушка 2004 г. р.,уточнил политик.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Пушилин. Помимо вреда здоровью мирных жителей, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Осколками посекло остекление двух медицинских учреждений, а также четырех многоквартирных жилых домов.

Ранее стало известно, что под удар украинских беспилотных летательных аппаратов попали мирные жители и инфраструктура приграничных районов Брянской области. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, в результате многочисленных атаках с применением дронов-камикадзе были повреждены жилые дома и автомобили. Он подчеркнул, что атаки носят неизбирательный характер, однако, люди в результате происшествий не пострадали.

