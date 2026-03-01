«Низкий поклон»: все спасатели ребенка в Петербурге получат премию Кеосаяна Симоньян: премия Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей

Жители Петербурга, которые поймали выпавшего из окна десятого этажа ребенка, поучат премию имени Тиграна Кеосаяна, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Изначально журналистка планировала наградить двух медсестер, однако в ходе выяснения обстоятельств оказалось, что спасателей было больше.

В итоге сумма вознаграждения была увеличена до 3 млн рублей. Их разделят поровну между всеми участниками спасательной операции.

Премия Тиграна дается хорошим людям, поэтому я решила выделить 3 млн, которые будут разделены поровну между этими хорошими людьми. Низкий вам поклон, — написала Симоньян.

Трагедия чуть не разыгралась в среду на Богатырском проспекте в Петербурге. Мать ненадолго вышла из комнаты, старший сын увлекся компьютерной игрой, и маленький ребенок оказался на подоконнике открытого окна. Прохожие внизу заметили малыша в опасности, мгновенно среагировали, растянули куртку и поймали мальчика. Ребенка госпитализировали, но благодаря неравнодушным гражданам он остался жив.

Ранее аналогичную премию получил дворник из Санкт-Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна мальчика. По его словам, ситуация с ребенком создала панику среди людей, однако он не растерялся.