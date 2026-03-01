Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 00:23

Стало известно, что станет со сборной Ирана по футболу перед ЧМ-2026

Глава Иранской футбольной федерации Тадж заявил о возможном снятии сборной с ЧМ

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира оказалось под угрозой, заявил президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж. После американской военной атаки команда вряд ли поедет на турнир в США, Канаду и Мексику, приводит его слова газета Marca.

После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, — указал Тадж.

Окончательное решение остается за спортивным руководством страны. Сборная Ирана успешно квалифицировалась на мундиаль и по жеребьевке попала в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. США, как организаторы турнира, освобождены от отбора, а вот Израиль на чемпионат не пробился. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.

Заявление прозвучало на фоне масштабной военной операции, которую США и Израиль начали против Ирана 28 февраля. Удары накрыли Тегеран и другие крупные города. В Белом доме объяснили атаку необходимостью предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия и ликвидировать ракетную угрозу.

Иран ответил пусками ракет, сирены воздушной тревоги взвыли в районе Тель-Авива. Обе стороны закрыли небо, международные рейсы приостановлены.

Иран
ЧМ-2026
сборные
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Лицо как застывшая маска»: Джоли перепугала русских зрителей внешним видом
«Нож в спину»: в России осудили США и Израиль за агрессию против Ирана
Небензя раскрыл опасность конфликта на Ближнем Востоке для всего мира
В соцсетях Хаменеи появилась запись впервые с начала конфликта с США
Несколько человек пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Стало известно о реакции иранцев на слухи о гибели Хаменеи
Дрон атаковал аэропорт Дубая: обрушение, есть ли жертвы, что известно
В ООН прозвучало экстренное заявление в связи с бомбардировками Ирана
Иранский дрон ударил по знаменитому «парусному» отелю в Дубае
Убивал только женщин в черных колготках: продавец 2 года кошмарил Таганрог
Трамп официально объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву
Кадры бегущих в панике из дубайского аэропорта людей появились в Сети
Трамп поверил в информацию о ликвидации руководства Ирана
Стало известно, что станет со сборной Ирана по футболу перед ЧМ-2026
Иранский беспилотник атаковал международный аэропорт Дубая
«Низкий поклон»: все спасатели ребенка в Петербурге получат премию Кеосаяна
Убийство лидера Ирана Хаменеи: подробности, реакции, что дальше
ЦАХАЛ обнародовала список ликвидированных иранских чиновников при ударе
Зумеры отменяют Кадышеву с Булановой: почему их сменили Герман и Магомаев
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.