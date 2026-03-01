Стало известно, что станет со сборной Ирана по футболу перед ЧМ-2026

Стало известно, что станет со сборной Ирана по футболу перед ЧМ-2026 Глава Иранской футбольной федерации Тадж заявил о возможном снятии сборной с ЧМ

Участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира оказалось под угрозой, заявил президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж. После американской военной атаки команда вряд ли поедет на турнир в США, Канаду и Мексику, приводит его слова газета Marca.

После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, — указал Тадж.

Окончательное решение остается за спортивным руководством страны. Сборная Ирана успешно квалифицировалась на мундиаль и по жеребьевке попала в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. США, как организаторы турнира, освобождены от отбора, а вот Израиль на чемпионат не пробился. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.

Заявление прозвучало на фоне масштабной военной операции, которую США и Израиль начали против Ирана 28 февраля. Удары накрыли Тегеран и другие крупные города. В Белом доме объяснили атаку необходимостью предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия и ликвидировать ракетную угрозу.

Иран ответил пусками ракет, сирены воздушной тревоги взвыли в районе Тель-Авива. Обе стороны закрыли небо, международные рейсы приостановлены.