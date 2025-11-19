Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:00

Определены участники межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

Стали известны все участники стыковых матчей отбора на ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стали известны участники межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает издание Sport-Express. 19 ноября в Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна завершился отборочный турнир.

В стыковых матчах примут участие шесть сборных, распределенных на две группы. В числе сеяных оказались команды Ирака и Конго, они встретятся с победителями пар, которые будут сформированы в ходе жеребьевки. К несеянным командам относятся Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония.

Ранее стали известны все европейские футбольные сборные, которые гарантировали себе прямое участие в чемпионате мира. Прямые путевки завоевали сборные Германии, Хорватии, Франции, Португалии, Австрии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Бельгии и Швейцарии. Турнир примет Северная Америка: матчи пройдут в США, Канаде и Мексике.

Перед этим стало известно, что россиянин сделал ставку в размере 500 тыс. рублей на победу сборной Испании в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Испанской сборной предстояла игра против команды из Грузии, которая завершилась со счетом 4:0.

ЧМ-2026
чемпионаты
чемпионат мира
футбол
