Дегтярев назвал лучших российских спортсменов 2025 года Дегтярев не включил Овечкина в число лучших спортсменов 2025 года

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не включил хоккеиста Александра Овечкина в число лучших спортсменов 2025 года. В беседе с РИА Новости он отметил пловца Кирилла Пригоду, велогонщицу Яну Бурлакову и наставника национальной команды по дзюдо Виталия Макарова.

Ежегодно Минспорт проводит Национальную спортивную премию. В этом году лауреатами стали пловец Кирилл Пригода и велогонщица Яна Бурлакова в номинации спортсмен и спортсменка года, а лучшим наставником признан Виталий Макаров, возглавляющий сборную по дзюдо, — сказал Дегтярев.

В 2025 году Пригода выиграл две золотые и одну серебряную медали на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре. Бурлакова стала второй на мировом первенстве по велоспорту в Чили, а также победила на ЧЕ в Бельгии. Российские дзюдоисты под руководством Макарова завоевали три золотые награды на ЧМ в Венгрии и заняли второе место в общекомандном зачете.

До этого руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.