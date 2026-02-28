Зимняя Олимпиада — 2026
Дегтярев обвинил Запад в двойных стандартах после атаки на Иран

Дегтярев пристыдил бойкотирующие Паралимпиаду страны после атаки на Иран

Фото: Global Look Press
Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обратился в соцсети X к западным странам с риторическим вопросом о том, будут ли они бойкотировать Паралимпиаду из-за участия спортсменов из Израиля и США. Он добавил, что протесты и ограничения почему-то затрагивают только российских спортсменов.

Будут ли представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии бойкотировать Паралимпийские игры из-за участия в них сборных США и Израиля в свете ударов их стран по Ирану? Это универсальная логика или она распространяется только на Россию? — написал он.

Российские и белорусские спортсмены выступят на Паралимпийских играх под национальными флагами и с государственными гимнами. Такое решение вызвало протест со стороны делегаций из Украины, Чехии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Нидерландов и Канады.

Ранее спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал участие российских спортсменов в Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном России. По его словам, спорт должен быть доступен для всех. В то же время финские спортсмены отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады в Италии в знак протеста.

