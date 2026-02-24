Одна страна ЕС поддержала Украину и бойкотировала открытие Паралимпиады Финские спортсмены не примут участия в открытии Паралимпиады

Финские спортсмены отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады в Италии в знак протеста против допуска российских спортсменов, заявила глава национального Паралимпийского комитета Сари Раутио в комментарии телерадиокомпании Yle. По словам Раутио, этот шаг призван продемонстрировать отношение к решению Международного паралимпийского комитета и поддержать призыв Украины к бойкоту.

Мы хотим выразить свое отношение к решению Международного паралимпийского комитета в адрес российских спортсменов, пропустив церемонию открытия, как к этому призывала Украина, — сказала она.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предупредила, что в случае бойкота украинскими спортивными функционерами церемонии открытия Паралимпийских игр последуют санкции. Парламентарий призвала дождаться официальной позиции Паралимпийского комитета.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что спорт не должен становиться заложником политических игр, комментируя угрозы украинских чиновников бойкотировать Паралимпиаду из-за участия российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран. Представитель Кремля подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.