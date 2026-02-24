Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 20:48

Одна страна ЕС поддержала Украину и бойкотировала открытие Паралимпиады

Финские спортсмены не примут участия в открытии Паралимпиады

Фото: Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Lok Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Финские спортсмены отказались от участия в церемонии открытия Паралимпиады в Италии в знак протеста против допуска российских спортсменов, заявила глава национального Паралимпийского комитета Сари Раутио в комментарии телерадиокомпании Yle. По словам Раутио, этот шаг призван продемонстрировать отношение к решению Международного паралимпийского комитета и поддержать призыв Украины к бойкоту.

Мы хотим выразить свое отношение к решению Международного паралимпийского комитета в адрес российских спортсменов, пропустив церемонию открытия, как к этому призывала Украина, — сказала она.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предупредила, что в случае бойкота украинскими спортивными функционерами церемонии открытия Паралимпийских игр последуют санкции. Парламентарий призвала дождаться официальной позиции Паралимпийского комитета.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что спорт не должен становиться заложником политических игр, комментируя угрозы украинских чиновников бойкотировать Паралимпиаду из-за участия российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран. Представитель Кремля подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.

Финляндия
Украина
Паралимпиада
бойкоты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство России не пустит обратно ушедшие автоконцерны Европы
Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор
Иран пообещал заключить сделку с США
Мотострелковая бригада в КЧР получила знамя с подписью Путина
Спасший мальчика в Петербурге дворник в 2025 году помог еще одному ребенку
В Латвии задержали известного корееведа
Глава Лувра не выдержала кризиса и попросилась в отставку
Депутаты потребовали обнародовать компромат на брата короля
«Было страшно»: комик раскрыл шокирующие подробности участия в КВН
Культовый роман обещали вернуть в продажу после редактирования
Самбурская, кулинарное шоу, три дочки: как живет актриса Дарья Сагалова
Глава крупнейшего банка США увидел параллели с мировым кризисом 2008 года
Экс-премьер Британии назвал причину стремления Украины к миру
США и Россия не голосовали за резолюцию ГА ООН по Украине
Петербуржцам раскрыли, когда в городе потеплеет
В Петербурге построят мусорный комплекс с ястребами и соколами
Представитель Стармера высказался о планах передачи Украине ядерного оружия
Одна страна ЕС поддержала Украину и бойкотировала открытие Паралимпиады
Пискарев раскрыл, как Запад точит зубы на Госдуму перед выборами
Раскрыты подробности биографии подозреваемого во взрыве в Москве
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.