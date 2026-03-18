Экс-игрок ЦСКА назвал причины разгромного поражения от «Краснодара»

Лусиано (ЦСКА) и Валентин Пальцев (Краснодар) в полуфинальном матче Кубка России по футболу «Путь РПЛ» в Краснодаре

ЦСКА разгромно проиграл «Краснодару» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России, так как вышел играть на удержание счета, считает экс-игрок армейцев Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что главный тренер команды Фабио Челестини выпустил атакующий состав и заставил их обороняться.

По игре сплошное разочарование. «Краснодар» вышел отыгрываться, был настроен по-боевому. А ЦСКА что? Вышли просто-напросто отстоять счет. Не играть, а просто отстоять. За всю игру один удар [Матвея] Кисляка на трибуны. Как ты выходишь на матч, хочешь добиться положительного результата, если ты собрался обороняться? Поставил атакующий состав и заставляешь обороняться, — сказал Масалитин.

По его мнению, такую же ошибку совершил норвежский «Буде-Глимт» в матче Лиги чемпионов со «Спортингом». Масалитин отметил, что португальцы вышли побеждать дома и исправлять ошибки первой встречи, а гости только отстаивали счет и в итоге получили пять мячей в свои ворота.

17 марта «Краснодар» разгромил ЦСКА на своем поле со счетом 4:0 в ответном матче 1/2 Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух матчей быки оказались сильнее (5:3) и в решающей стадии Пути РПЛ сыграют с победителем пары «Спартак» — «Динамо» (первый матч — 2:5).

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что иностранные защитники армейцев играют каждый сам за себя. Он добавил, что все проблемы коллектива возникают из-за отсутствия командных взаимодействий.