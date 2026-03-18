Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 16:57

«Можно меня поставить»: ветеран ЦСКА раскритиковал защитников команды

Пономарев: иностранные защитники ЦСКА играют каждый сам за себя

Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранные защитники ЦСКА играют каждый сам за себя, заявил NEWS.ru экс-игрок армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. Он добавил, что все проблемы коллектива возникают из-за отсутствия командных взаимодействий.

Матеус Реус занимает на поле неправильную позицию, не ориентируется. Неправильно отнимает мяч, а внизу вообще не умеет. Просто так присутствовать на футбольном поле может любой! Меня до сих пор можно поставить — я тоже обозначу. Большие претензии к обороне: одни иностранцы. Они не умеют играть, борются каждый сам за себя. Хотят выделиться и показать «я играю, а он — нет. В поражении я не виноват, а виноваты остальные», — сказал Пономарев.

Ветеран также отметил, что в команде полностью отсутствует дисциплина. Он назвал хорошее умение провоцировать причиной поражения от «Краснодара» в матче Кубка России.

В команде нет никакой дисциплины. Да, «Краснодар» — это провокаторы. Очень хорошая команда и очень хорошие провокаторы. Они работают исподтишка, а мы отвечаем напрямую. Нужно на поле встречать — жестко, но по всем правилам. Тогда будут бояться. А «Краснодар» не боится ничего, — объяснил он.

17 марта «Краснодар» разгромил ЦСКА на своем поле со счетом 4:0 в ответном матче 1/2 Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух матчей быки оказались сильнее (5:3) и в решающей стадии Пути РПЛ сыграют с победителем пары «Спартак» — «Динамо» (первый матч — 2:5).

Ранее Пономарев заявил NEWS.ru, что главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву следует быть скромнее. Он назвал потасовку в последние минуты встречи против ЦСКА некрасивой.

РПЛ
футбол
ЦСКА
проблемы
Виктор Байбаков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.