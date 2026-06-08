Экс-игрок сборной России предложил Дзюбе сниматься в шоу вместо футбола

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может начать сниматься в шоу вместо продолжения футбольной карьеры, заявил Metaratings экс-защитник «Локомотива» Тарас Бурлак. В то же время он считает, что форвард еще может найти новую команду и забить за нее пять — семь голов за сезон.

Не исключаю, что получится, как с Федей Смоловым. Появится предложение снимать шоу — безболезненное завершение карьеры. Для Артема это неплохой вариант, но и поиграть он еще может. Все зависит от него. Думаю, после «Акрона» Дзюба не захочет идти в команду, которая борется за выживание, — сказал Бурлак.

Ранее 37-летний Дзюба объявил об уходе из «Акрона», за который выступал с 2024 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

Владелец клуба Павел Морозов отметил, что новость об уходе футболиста не стала неожиданностью, так как об этом договаривались заранее. Он поблагодарил Дзюбу за два года, которые он провел с «Акроном», и отметил, что клубу и лучшему бомбардиру нужно идти дальше.