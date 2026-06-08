Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 19:51

Блогерша бросила кошку в лесу «пройти свой духовный путь»

Россиянка вывезла кошку в лес и оставила ее там, заявив о кармических уроках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогерша сообщила в соцсетях, что вывезла свою кошку Геру в лес и бросила ее там, заявив, что питомец должен «пройти свой духовный путь» и проработать «страх людей и животных». Поступок она оправдала духовными практиками.

Также девушка добавила, что больше «не может держать животное на привязи и контролировать» и если кошка не вернется, то «значит, так нужно». Блогерша не против, если ее питомца подберет кто-то другой. Действия вызвали широкое возмущение в Сети.

Ранее лиса напала на кота в московском районе Отрадное, укусила его и попыталась утащить. Очевидцам удалось снять на видео момент атаки. Питомца отбили, но он сильно испугался и убежал.

Вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев заявил, что у живодеров необходимо конфисковать питомцев. Он отметил, что для этого нужно внести поправки в УК и КоАП РФ. По словам зоозащитника, сейчас животные по закону считаются собственностью хозяев. Он отметил, что каждый случай жестокого обращения требует отдельного рассмотрения.

Россия
жестокое обращение
блогеры
кошки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе рассмотрели вопрос о лишении Зеленского важного ордена
Постпред рассказал, как МАГАТЭ поощряет ВСУ
«Заметать под ковер»: российский постпред жестко прошелся по МАГАТЭ
Киркоров, Валерия, Барановская в красном: фото NEWS.ru с ТЭФИ
Названа безопасная норма черешни
Два человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области
«Знает, что говорит»: Пригожин высказался о новой «Фабрике звезд»
«Классно!»: Киркоров рассказал об операции на лице
Синоптик предрекла температурный рекорд в Москве
Стало известно число жертв израильских атак в Ливане
Галыгин объяснил, почему не пользуется льготами многодетного отца
В Минэнерго объяснили сложности с топливом на юге России
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по автозаправке
Мощный взрыв в Белгороде 8 июня: что известно, сколько жертв, атака ВСУ?
Выборы в Армении: итоги, угрозы оппозиции, что будет с Пашиняном?
Страшная атака на Крым, выборы в Армении, безвиз на курорты: что дальше
Восемь тысяч россиян из 55 регионов остались без жилья
«Дает материал»: Пельш об успешности «Фабрики звезд»
«Присоединяется»: Полянский указал на изменение позиции Венгрии в ОБСЕ
Блогерша бросила кошку в лесу «пройти свой духовный путь»
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.