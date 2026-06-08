Блогерша бросила кошку в лесу «пройти свой духовный путь» Россиянка вывезла кошку в лес и оставила ее там, заявив о кармических уроках

Блогерша сообщила в соцсетях, что вывезла свою кошку Геру в лес и бросила ее там, заявив, что питомец должен «пройти свой духовный путь» и проработать «страх людей и животных». Поступок она оправдала духовными практиками.

Также девушка добавила, что больше «не может держать животное на привязи и контролировать» и если кошка не вернется, то «значит, так нужно». Блогерша не против, если ее питомца подберет кто-то другой. Действия вызвали широкое возмущение в Сети.

Ранее лиса напала на кота в московском районе Отрадное, укусила его и попыталась утащить. Очевидцам удалось снять на видео момент атаки. Питомца отбили, но он сильно испугался и убежал.

Вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев заявил, что у живодеров необходимо конфисковать питомцев. Он отметил, что для этого нужно внести поправки в УК и КоАП РФ. По словам зоозащитника, сейчас животные по закону считаются собственностью хозяев. Он отметил, что каждый случай жестокого обращения требует отдельного рассмотрения.