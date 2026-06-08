Нападение лисы на кота в Отрадном сняли на видео

Нападение лисы на кота в Отрадном сняли на видео

В московском районе Отрадное лиса напала на кота, укусила его и попыталась утащить, сообщает Telegram-канал «Московский комсомолец». Очевидцам удалось снять на видео момент атаки. Питомца отбили, но он сильно испугался и убежал.

Теперь волонтеры и местные жители ищут пострадавшее животное, чтобы отвезти его в ветеринарную клинику. Рыжая хищница скрылась в неизвестном направлении.

Ранее олень напал на 10-летнего мальчика во время кормежки в контактной зоне в подмосковном зоопарке «Веретьево». Мальчик пришел в зоопарк вместе с дядей и его сыном. На входе они взяли специальный корм для животных. Когда ребенок подошел покормить косулю, животное сбило его с ног и начало бить копытами. Мальчика госпитализировали с рассечением головы, но вскоре выписали домой.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета «РОСБИОТЕХ» Игорь Гламаздин рассказал, как нужно себя вести при встрече с диким животным. Лучшее, что можно сделать, — сохранять спокойствие.