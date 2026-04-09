Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным

При встрече с диким животным необходимо сохранять спокойствие, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета «РОСБИОТЕХ» Игорь Гламаздин. Он отметил, что большая часть травм возникает не от нападения животных, а из-за неверной реакции.

Лучшее, что вы можете сделать, — сохранять спокойствие. Отступайте медленно, не отворачивайтесь спиной, создавайте между собой и животным барьер — будь то дерево, рюкзак или палка. Шум, громкий голос или любое отпугивающее средство могут сыграть решающую роль. Заранее изучайте маршруты, особенности местности и повадки животных, — рассказал Гламаздин.

Профессор подчеркнул, что паника и резкие движения могут спровоцировать животное. По его словам, наибольшую угрозу представляют медведи, волки, крупные кошки, ядовитые змеи и крупные травоядные.

Ранее владелец лосиного питомника Алексей Романов рассказал, что при встрече с лосем необходимо соблюдать дистанцию 50 метров. Он отметил, что лоси не нападают на людей — они могут только защищаться.