Брак с Порошиной, труп в «Запорожце», новые роли: как живет Гоша Куценко

Заслуженный артист России Гоша Куценко 20 мая отмечает 59-летие. Как сложились личная жизнь и карьера актера, чем он занимается сейчас?

Чем известен Гоша Куценко

Гоша Куценко (настоящее имя Юрий) появился на свет в Запорожье. Его отец занимал должность заместителя министра радиопромышленности, а мать была врачом-рентгенологом. В возрасте шести лет семья переехала во Львов, где Гоша провел все школьные годы. Его путь к актерской карьере был непростым: по совету родителей он сначала получил техническое образование, но стремление к сцене оказалось сильнее. Попытка поступить в Школу-студию МХАТ чуть не закончилась неудачей из-за сильного дефекта речи.

Картавость могла помешать карьере, но находчивость Куценко спасла ситуацию. Чтобы скрыть дефект речи, он представился приемной комиссии Гошей, а не Юрием. Члены комиссии быстро раскрыли обман, но, увидев его артистизм и живой взгляд, приняли на курс. Дебют Куценко в кино состоялся в начале 90-х с небольшой роли в фильме «Человек из команды „Альфа“». Настоящая слава пришла к нему после боевика Егора Кончаловского «Антикиллер».

Сегодня фильмография артиста насчитывает более 200 работ. Среди них такие известные картины, как «Ночной Дозор», «Мама, не горюй!», «Параграф 78», «Елки», «Скорая помощь», «Балканский рубеж», «Балабол», «1703», «Волшебный участок» и «Говорит Земля!». Куценко также озвучивает персонажей в «Лего Фильме», «Смолфут», «Лови волну!», «Лесная братва» и «Три богатыря. Ход конем».

Как сложилась личная жизнь Куценко

В студенческие годы он без памяти влюбился в актрису Алену Хмельницкую, но его чувства остались безответными. Вскоре его сердце завоевала однокурсница Мария Порошина, и между ними вспыхнул страстный роман. В 1996 году у пары появилась дочь Полина. Однако семейное счастье оказалось недолгим. Слава, обрушившаяся на молодого отца, вскружила ему голову.

«Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня, как молодого отца, это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился. Я честно Маше признался во всем, она была оскорблена, лишь позже мне все простила», — делился Куценко в передаче «Судьба человека».

После нескольких романов Куценко связал свою жизнь с актрисой и моделью Ириной Скриниченко. Их свадьба состоялась в 2012 году, и вскоре у них появились две дочери — Евгения и Светлана. Пара выбрала формат гостевого брака: Скриниченко с детьми живет за городом, а Куценко остается в Москве.

«Дочки знают, что я есть. Я — слабое звено в семье, я, конечно, их балую. Это и сладости, и игрушки. Они любят меня, дружат со мной, побаиваются меня, но я очень редко их вижу», — делился актер.

Как в машине Куценко оказался труп

В январе этого года в автомобиле «Запорожец», принадлежащем Гоше Куценко и припаркованном во дворе в Москве, обнаружили тело женщины. В течение недели в машине проживал бездомный мужчина из Казани, который впоследствии признался в убийстве. По его словам, они встретились с женщиной на Киевском вокзале, где он преподнес ей букет цветов и бутылку водки.

Во дворе, поодаль от которого была припаркована машина, произошло убийство. Обвиняемый ударил свою жертву порядка 12 раз.

Подозреваемый в расправе попросился на СВО. На заседании в суде мужчина прятал лицо от журналистов за листком бумаги. На нем он написал просьбу отправить его в зону боевых действий.

После этого Куценко отказался от «Запорожца». По данным Telegram-канала Mash, артист не станет предъявлять имущественных претензий к подозреваемому в убийстве.

Чем Куценко занимается сейчас

Сейчас Гоша Куценко остается востребованным актером и продолжает активно сниматься. В 2025 году он порадовал зрителей участием в фильмах «Волшебный участок — 2», «Встать на ноги», «Хутор», «Один хороший день» и «Чужие деньги». Кроме того, актер выступил в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия».

В 2026 году состоится несколько значимых премьер. 19 февраля начался показ фильма «Король и Шут. Навсегда», в котором Куценко исполнил роль безумного психоаналитика. В списке ожидаемых фильмов также можно найти такие картины, как «Последний богатырь. Колобок», «Тюльпаны», «Губернатор», «Анна К», «Почти настоящий детектив» и «Хутор-2».

Музыка играет важную роль в жизни этого актера. Вместе со своей группой «ГК» он гастролирует по всей стране. В свой день рождения, 20 мая 2026 года, он даст концерт в Екатеринбурге. Программа называется «Слова под Музыку». В ней актер объединит стендап, поэзию и акустическую музыку.

