Атаки ВСУ унесли жизни двух жителей Донбасса Пушилин: два человека погибли и один получил ранение при атаке ВСУ на ДНР

Два человека погибли и один получил ранение в результате атак Вооруженных сил Украины на Донбасс, сообщил глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях. По его словам, инциденты произошли в Ясиноватском муниципальном округе и Курахово.

Два человека погибли, еще один мирный житель республики ранен сегодня из-за киевской агрессии, — написал Пушилин.

В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Ясиноватая ударом вражеского беспилотника по грузовому автомобилю был убит мужчина. В Курахово в результате атаки БПЛА погиб еще один человек, а один мирный житель получил тяжелые ранения.

Повреждения также зафиксированы в Красногвардейском и Горняцком районах Макеевки и Старобешевском муниципальном округе. Там пострадали жилой дом, объект гражданской инфраструктуры и три грузовых автомобиля. Спасательные службы продолжают работу на местах происшествий.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что работа была проведена в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московский регион и Республика Крым.