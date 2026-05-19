Жена Цекало Дарина Эрвин впервые вышла на «красную дорожку» после операции

Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин впервые вышла на красную дорожку после операции на позвоночнике на XIII Церемонии вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, сообщил корреспондент NEWS.ru. Женщина поблагодарила за вопрос о ее самочувствии.

Спасибо, — заявила Эрвин.

Ранее Эрвин показала, как она отдыхает во время пребывания в Москве. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена на заднем сиденье люксового автомобиля. Вместе с тем, она опубликовала фото, где также видна ее собака. На данном снимке Эрвин одета в объемную клетчатую рубашку. Известно, что семейная пара обосновалась в Соединенных Штатах еще в 2019 году

До этого Эрвин продемонстрировала итоги своего экстремального похудения. Девушка показала кадр, на котором она позирует в брюках огромного размера. Модели удалось целиком втиснуться лишь в одну сторону этого предмета гардероба. Она специально оттянула пояс джинсов, чтобы подчеркнуть значительную разницу в объемах тела.