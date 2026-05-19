Трамп: Си Цзиньпин не говорил, что Путин может пожалеть о начале СВО

Трамп: Си Цзиньпин не говорил, что Путин может пожалеть о начале СВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине не говорил о том, что Россия якобы может «пожалеть» о начале специальной военной операции на Украине. Ранее такой слух распространила газета The Financial Times. Более того, Трамп указал, что ничего подобного руководитель Китая никогда не произносил. Запись выступления хозяина Овального кабинета опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Нет, он такого никогда не говорил, — заявил Трамп.

Ранее представитель МИД Китая Го Цзякунь назвал чистой выдумкой соответствующие утверждения газеты. По его словам, цель публикации — вбить клин между Москвой и Пекином.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что дружба России и Китая не направлена против третьих стран. По его словам, Москва и Пекин ориентируются на мирное развитие, общее процветание и вносят значимый вклад в решение актуальных международных и региональных проблем. Именно так они выступают в защиту международного права и положений Устава ООН.