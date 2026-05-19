Трамп ответил на вопрос об ударе США по Ирану в ближайшее время

Трамп: США могут нанести крупный удар по Ирану

США могут нанести крупный удар по Ирану, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. При этом он отметил, что не полностью уверен в таком развитии событий, передает ТАСС.

Возможно, нам придется нанести по ним очередной крупный удар. Пока не уверен, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов американских вооруженных сил по Ирану. По его словам, такое решение было принято по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Трамп добавил, что Соединенные Штаты возобновят атаки на Иран, в случае если Вашингтон и Тегеран не смогут заключить сделку, которая устроит американскую сторону.

До этого телеканал Al Jazeera сообщил, что глава Белого дома все больше склоняется к военному варианту развития ситуации вокруг Ирана на фоне полного отсутствия прогресса в двусторонних переговорах. По данным источника, у иранских властей остались считаные дни, а не недели для выработки компромиссного решения и вывода дискуссии из тупика, при этом в Вашингтоне ждут от ближневосточной республики немедленных и конкретных шагов.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

