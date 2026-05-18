Трампа заподозрили в желании возобновить боевые действия в Иране

Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к военному варианту развития ситуации вокруг Ирана на фоне полного отсутствия прогресса в двусторонних переговорах, утверждает Al Jazeera со ссылкой на дипломатический источник. Издание пишет, что политик крайне недоволен текущей позицией Тегерана.

Терпение президента США Дональда Трампа заканчивается из-за отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, он склоняется к военным действиям, — подчеркнул собеседник журналистов.

По данным источника, у иранских властей остались считаные дни, а не недели для выработки компромиссного решения и вывода дискуссии из тупика. В Вашингтоне ждут от ближневосточной республики немедленных и конкретных шагов по ключевым пунктам разногласий. Если же Иран продолжит демонстрировать прежнюю жесткую позицию, глава Белого дома может официально сделать выбор в пользу реализации силового сценария.

Ранее Трамп потребовал от Ирана ускорить заключение сделки, дав понять, что промедление может обернуться для Тегерана катастрофическими последствиями. Он пригрозил, что в случае отказа от немедленных действий от Исламской Республики «ничего не останется».