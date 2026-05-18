Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 19:31

Трампа заподозрили в желании возобновить боевые действия в Иране

Al Jazeera: Трамп склоняется к возобновлению боевых действий в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к военному варианту развития ситуации вокруг Ирана на фоне полного отсутствия прогресса в двусторонних переговорах, утверждает Al Jazeera со ссылкой на дипломатический источник. Издание пишет, что политик крайне недоволен текущей позицией Тегерана.

Терпение президента США Дональда Трампа заканчивается из-за отсутствия прогресса в переговорах с Ираном, он склоняется к военным действиям, — подчеркнул собеседник журналистов.

По данным источника, у иранских властей остались считаные дни, а не недели для выработки компромиссного решения и вывода дискуссии из тупика. В Вашингтоне ждут от ближневосточной республики немедленных и конкретных шагов по ключевым пунктам разногласий. Если же Иран продолжит демонстрировать прежнюю жесткую позицию, глава Белого дома может официально сделать выбор в пользу реализации силового сценария.

Ранее Трамп потребовал от Ирана ускорить заключение сделки, дав понять, что промедление может обернуться для Тегерана катастрофическими последствиями. Он пригрозил, что в случае отказа от немедленных действий от Исламской Республики «ничего не останется».

Мир
США
Иран
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ
Польша обвинила Украину в безработице после ноля баллов на Евровидении
Экс-премьер Украины отдал мошенникам $158 тыс.
Теплоходам в Петербурге разрешили проходить под разведенными мостами
В Совфеде раскрыли, как молодежь становится целью «информационной агрессии»
МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград
Военный обозреватель описал «лучшую судьбу» иностранных наемников на Украине
Молния убила велосипедиста на Кубани
Названо число сбитых над Россией за четыре часа БПЛА
«Благослови, Господь»: родные пленного наемника ВСУ поблагодарили Россию
Дмитриенко стал хедлайнером фестиваля «Петровские Ассамблеи» в Петербурге
Умер «голос» Йоды из «Звездных войн»
Дмитриев назвал связанный с санкциями против нефти РФ позитивный сигнал
Двоих мужчин сожгли в бане из-за земельного спора
В Госдуме раскрыли, зачем Украина сделала ставку на жестоких наемников
Стало известно, какой сюрприз готовит погода европейской части России
Российские военные впятером освободили село в ДНР
Политолог объяснил призыв Науседы сбивать БПЛА над Литвой
Два легковых авто столкнулись с мотоциклом в Москве
Mercedes «вспомнил» службу вермахту, вклады СССР можно вернуть: что дальше
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.