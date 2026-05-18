Две девочки попали в ДТП в Москве Две девочки врезались на электросамокате в машину в Москве

Две девочки врезались на электросамокате в машину на юго-востоке Москвы, сообщили в столичной прокуратуре. В ведомстве указали, что школьницы проехали на красный свет на улице Белореченской.

Тем самым, как уточнили в прокуратуре, они спровоцировали аварию. Обе несовершеннолетние госпитализированы.

Ранее в Казани самокатчица наехала на 11-летнюю девочку. Происшествие случилось на улице Аббасова, ребенка увезли в больницу, а нарушительница уехала с места ДТП.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как девушки на самокате сбили пенсионера в Москве. В СК уточнили, что мужчина попал в больницу. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Тем временем двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с электросамокатом в Москве. Авария произошла на улице Берзарина. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль и электросамокат. Несовершеннолетние пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.