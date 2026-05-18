Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 19:37

Начальника ТЦК будут судить за пытки мобилизованных украинцев

На Украине начальника ТЦК и его подчиненных будут судить за пытки мобилизованных

Сотрудники ТЦК Украины Сотрудники ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственное бюро расследований Украины направило в суд дело против начальника одного из районных ТЦК (аналог военкоматов) Ивано-Франковской области и троих его подчиненных, сообщили в пресс-службе ведомства. Им вменяют систематические пытки военнообязанных, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следователи установили их причастность к двум эпизодам пыток. В первом случае сотрудники военкомата набросились на мужчину, который отказался проходить флюорографию. Его вывели в коридор больницы, где один держал, а другой бил по голове металлическим жетоном. Затем последовал удар в область печени, а после — продолжение избиения уже в здании военкомата. У пострадавшего диагностировали перелом ребра и другие травмы.

Во втором эпизоде трое фигурантов вместе с начальником избивали мужчину руками и ногами, бросили раздетым на бетонный пол и дважды распылили в лицо слезоточивый газ. Из-за полученных травм ему пришлось пережить сложную операцию по удалению внутреннего органа. Всех четверых обвиняемых заключили под стражу без права внесения залога.

Ранее опрос выявил, что жители Украины абсолютно не доверяют Верховной раде и испытывают крайнюю неприязнь к ТЦК. Кроме того, более половины населения считает, что страна движется в неправильном направлении.

Европа
ТЦК
Украина
пытки
мобилизованные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Руководство ЗАЭС показало наблюдателям МАГАТЭ место атаки ВСУ
Польша обвинила Украину в безработице после ноля баллов на Евровидении
Экс-премьер Украины отдал мошенникам $158 тыс.
Теплоходам в Петербурге разрешили проходить под разведенными мостами
В Совфеде раскрыли, как молодежь становится целью «информационной агрессии»
МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград
Военный обозреватель описал «лучшую судьбу» иностранных наемников на Украине
Молния убила велосипедиста на Кубани
Названо число сбитых над Россией за четыре часа БПЛА
«Благослови, Господь»: родные пленного наемника ВСУ поблагодарили Россию
Дмитриенко стал хедлайнером фестиваля «Петровские Ассамблеи» в Петербурге
Умер «голос» Йоды из «Звездных войн»
Дмитриев назвал связанный с санкциями против нефти РФ позитивный сигнал
Двоих мужчин сожгли в бане из-за земельного спора
В Госдуме раскрыли, зачем Украина сделала ставку на жестоких наемников
Стало известно, какой сюрприз готовит погода европейской части России
Российские военные впятером освободили село в ДНР
Политолог объяснил призыв Науседы сбивать БПЛА над Литвой
Два легковых авто столкнулись с мотоциклом в Москве
Mercedes «вспомнил» службу вермахту, вклады СССР можно вернуть: что дальше
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.