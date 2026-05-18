Начальника ТЦК будут судить за пытки мобилизованных украинцев На Украине начальника ТЦК и его подчиненных будут судить за пытки мобилизованных

Государственное бюро расследований Украины направило в суд дело против начальника одного из районных ТЦК (аналог военкоматов) Ивано-Франковской области и троих его подчиненных, сообщили в пресс-службе ведомства. Им вменяют систематические пытки военнообязанных, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Следователи установили их причастность к двум эпизодам пыток. В первом случае сотрудники военкомата набросились на мужчину, который отказался проходить флюорографию. Его вывели в коридор больницы, где один держал, а другой бил по голове металлическим жетоном. Затем последовал удар в область печени, а после — продолжение избиения уже в здании военкомата. У пострадавшего диагностировали перелом ребра и другие травмы.

Во втором эпизоде трое фигурантов вместе с начальником избивали мужчину руками и ногами, бросили раздетым на бетонный пол и дважды распылили в лицо слезоточивый газ. Из-за полученных травм ему пришлось пережить сложную операцию по удалению внутреннего органа. Всех четверых обвиняемых заключили под стражу без права внесения залога.

Ранее опрос выявил, что жители Украины абсолютно не доверяют Верховной раде и испытывают крайнюю неприязнь к ТЦК. Кроме того, более половины населения считает, что страна движется в неправильном направлении.