США приняли решение по «застрявшей в море» российской нефти США официально вывели российскую нефть из-под санкций сроком на 30 дней

Минфин США официально продлил разрешение на продажу российской нефти еще на 30 дней, заявил глава ведомства Скотт Бессент в соцсети X. Он подчеркнул, что временное ослабление санкций США в отношении нефти РФ нацелено на стабилизацию рынка энергоносителей.

Минфин США выдает временную 30-дневную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны получили возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море, — заявил министр.

Ранее сообщалось, что США продлят ослабление санкций на продажу и транспортировку российской нефти еще на 30 дней. Пойти на этот шаг американские власти решили после официальных обращений со стороны нескольких государств, которым потребовалось дополнительное время для завершения закупок сырья у России.

До этого супертанкер Agios Fanourios I с 2 млн баррелей иракской нефти снова начал движение после остановки американскими военными. Компания PetroVietnam Oil Corporation, купившая груз, обратилась к американской стороне с просьбой освободить танкер. В письме подчеркивалось, что нефть на борту важна для энергетической стабильности Вьетнама.