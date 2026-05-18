18 мая 2026 в 20:22

Дмитриев назвал связанный с санкциями против нефти РФ позитивный сигнал

Кирилл Дмитриев
Очередное продление снятия санкций с российской нефти стало позитивным сигналом для рынков, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в Telegram-канале. По его словам, такое решение служит доказательством того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России.

Очередное — уже третье — продление снятия санкционных ограничений с российской нефти стало позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков и энергетической безопасности. Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, — написал он.

Ранее стало известно, что срок действия специальной лицензии, выданной США на осуществление поставок нефти из России, истек 16 мая. Ранее Министерство финансов США временно смягчило санкции, разрешив продажу и транспортировку российского сырья, которое было загружено на танкеры до 17 апреля.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новые антироссийские санкции Европейского союза окажутся безрезультатными, как и все предыдущие ограничения. Дипломат напомнил, что Брюссель вводит все новые и новые санкции уже несколько лет подряд.

