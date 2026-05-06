«Самые низкие затраты»: Дмитриев назвал сферу, где РФ выбивается в лидеры Дмитриев: Россия может обеспечить самые низкие в мире затраты на энергию для ИИ

Россия благодаря технологии преобразования газа в электроэнергию сможет обеспечить самые низкие в мире затраты на вычислительные мощности для искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал пост пользователя с цитатой главы BlackRock Ларри Финка о появлении нового класса финансовых активов — фьючерсов на вычислительную мощность.

Благодаря технологии преобразования газа в электроэнергию в России будут самые низкие в мире затраты электроэнергии на вычислительную мощность для искусственного интеллекта. Россия является мировым лидером в области природных ресурсов, включая вычислительную мощность, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев констатировал, что в мире наступил всеобщий авиационный кризис, вызванный ростом цен на топливо и обострением ситуации на энергетическом рынке. По его мнению, произошедший коллапс является лишь предвестником куда более серьезных потрясений в других секторах мировой экономики.