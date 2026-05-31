В Минобороны России рассказали, есть ли погибшие при атаке ВСУ на ЗАЭС

Погибших при атаке ВСУ на Запорожскую АЭС нет, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В ведомстве добавили, что станция работает в штатном режиме. При этом в результате удара был поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека.

Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме

Ранее стало известно, что основное оборудование ЗАЭС в результате взрыва повреждений не получило. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что попадание БПЛА в машинный зал блока № 6 стало первым в мировой истории целенаправленным ударом по основному оборудованию атомной электростанции.

В свою очередь генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что удар по машинному залу Запорожской АЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности. Он подчеркнул, что инцидент нарушает конкретные правила защиты станции, которые запрещают наносить по ней любые удары.