В Минобороны России рассказали, есть ли погибшие при атаке ВСУ на ЗАЭС

Минобороны РФ: погибших при атаке ВСУ на Запорожскую АЭС нет

Запорожская АЭС
Погибших при атаке ВСУ на Запорожскую АЭС нет, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В ведомстве добавили, что станция работает в штатном режиме. При этом в результате удара был поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека.

В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что основное оборудование ЗАЭС в результате взрыва повреждений не получило. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что попадание БПЛА в машинный зал блока № 6 стало первым в мировой истории целенаправленным ударом по основному оборудованию атомной электростанции.

В свою очередь генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что удар по машинному залу Запорожской АЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности. Он подчеркнул, что инцидент нарушает конкретные правила защиты станции, которые запрещают наносить по ней любые удары.

