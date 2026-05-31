Лукашенко одним словом ответил Зеленскому на угрозы в адрес Белоруссии

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии представляют собой треп, заявил лидер страны Александр Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Астане. Так он прокомментировал сообщения о неких определенных 500 потенциальных целях на территории республики, передает ИА «Вести».

Пусть меня Владимир Александрович извинит за это, но это треп какой-то, — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что украинские военные не заинтересованы в войне с республикой, поскольку понимают, что это 1500 километров нового фронта и непростая граница. Им это не нужно, добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина пострадает больше всех в случае нанесения удара по территории Белоруссии. По его словам, Зеленский осознанно ведет собственную страну к катастрофе.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович между тем заявил, что действия «украинских националистов» носят угрожающий характер, а Зеленский для устрашения народа продвигает тезисы об опасности, якобы исходящей от Минска. По его словам, Киев и ЕС понимают, что США уже потеряли интерес к их поддержке.