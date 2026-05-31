ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 06:19

«Разъедает нашу страну»: в Польше высказали недовольство Зеленским

Депутат Скалик: Польша должна заблокировать транзит оружия в Киев через Жешув

Польша, Варшава Польша, Варшава Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Польша должна как можно скорее лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны, заявил депутат Сейма Польши Влодзимеж Скалик в своих социальных сетях. Кроме того, нужно полностью заблокировать транзит западного вооружения на Украину через логистический хаб в Жешуве.

Поводом стало участие украинского лидера в церемонии чествования пособников нацистов в Киевской области. Скалик назвал произошедшее «неслыханным скандалом» и заявил, что Зеленский оскверняет награду, которая должна вручаться за заслуги перед Польшей, а не перед Украиной.

Это неслыханный скандал. <…> Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет. Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше, — прокомментировал политик.

В Варшаве нарастает критика в адрес Киева после участия Зеленского в мероприятиях, связанных с чествованием украинских националистов времен Второй мировой войны. Польские политики требуют не только символических, но и практических мер давления.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Зеленский доказал неготовность Киева стать частью европейской семьи. Причиной для такого резкого заявление стало решение Зеленского присудить наименование «имени героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Европа
Польша
Владимир Зеленский
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.