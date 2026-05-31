«Разъедает нашу страну»: в Польше высказали недовольство Зеленским Депутат Скалик: Польша должна заблокировать транзит оружия в Киев через Жешув

Польша должна как можно скорее лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны, заявил депутат Сейма Польши Влодзимеж Скалик в своих социальных сетях. Кроме того, нужно полностью заблокировать транзит западного вооружения на Украину через логистический хаб в Жешуве.

Поводом стало участие украинского лидера в церемонии чествования пособников нацистов в Киевской области. Скалик назвал произошедшее «неслыханным скандалом» и заявил, что Зеленский оскверняет награду, которая должна вручаться за заслуги перед Польшей, а не перед Украиной.

Это неслыханный скандал. <…> Это проявление патологии, которая, к сожалению, разъедает нашу страну на протяжении многих лет. Мы должны восстановить независимость, чтобы подобные решения больше никогда не принимались в Польше, — прокомментировал политик.

В Варшаве нарастает критика в адрес Киева после участия Зеленского в мероприятиях, связанных с чествованием украинских националистов времен Второй мировой войны. Польские политики требуют не только символических, но и практических мер давления.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Зеленский доказал неготовность Киева стать частью европейской семьи. Причиной для такого резкого заявление стало решение Зеленского присудить наименование «имени героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).