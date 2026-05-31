Ряд россиян могут рассчитывать на две пенсии в июне

Ряд россиян могут рассчитывать на две пенсии в июне Коваленко: бывшие российские военные и силовики могут получить в июне две пенсии

Бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, которые после увольнения наработали необходимый трудовой стаж, смогут в июне получить две пенсии, сообщила РИА Новости доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко. Для этого им нужно иметь 15 лет гражданского стажа и не менее 30 пенсионных баллов.

Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов, — уточнила эксперт.

Право на одновременное получение двух пенсий также имеют космонавты, летчики, участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы и члены семей погибших военнослужащих. Остальным категориям пенсионеров, не имеющим такого права, выплаты начисляются по общим правилам.

Ранее сообщалось, что пенсии работающим пенсионерам с 1 августа будут увеличены на сумму накопленных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более чем на три балла. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб проинформировала, что ежегодное повышение касается тех, кто отработал весь прошлый год.