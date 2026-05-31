Жительница Запорожской области выжила благодаря ночной рубашке

Под Запорожьем женщина при атаке дронов ВСУ повисла на ночной рубашке и спаслась

В Запорожской области женщина смогла спастись от обрушения жилого дома в Васильевке, который был поврежден после серии атак беспилотников ВСУ, пишет издание KP.RU. Ее спасло то, что она находилась в ночной рубашке.

Женщина, которая находилась на четвертом этаже, укрылась в ванной комнате во время первых взрывов, но последующие удары привели к обрушению перекрытий. Она оказалась зажатой, но зацепилась ночнушкой за металлический штырь, из-за чего военные смогли добраться до нее и вывести из-под завалов.

Васильевка регулярно подвергается атакам беспилотников, что, по рассказам местных жителей, наносит ущерб жилой и другой инфраструктуре. Тем не менее, несмотря на обстрелы, в городе продолжает проживать около 7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в поселке Матвеев Курган Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, подача газа перекрыта. Кроме того, из-за падения обломков дрона произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

