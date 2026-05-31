Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 31 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 31 мая

В ночь на воскресенье, 31 мая, в нескольких регионах России объявили об угрозе атаки беспилотников. Это касалось Пензенской, Самарской и Саратовской областей, а также Мордовии, Северной Осетии и Ставропольского края.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что топливное хранилище частного предприятия загорелось в результате падения обломков БПЛА в Матвеево-Курганском районе.

«Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия», — написал Слюсарь в канале на платформе МАКС.

Губернатор отметил, что информации о пострадавших не поступало, а жителей близлежащих домов эвакуировали, им ничего не угрожает. По словам Слюсаря, на место прибыл пожарный поезд, приступивший к тушению.

Кроме того, глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что объекты гражданской инфраструктуры предварительно повреждены в результате беспилотной атаки на регион.

«Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — написал Бусаргин в канале в МАКС.

Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские средства противовоздушной обороны за сутки 30 мая уничтожили 10 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, за этот же период подразделения ПВО успешно ликвидировали 352 беспилотных летательных аппарата противника в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, ВС РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины. В Министерстве обороны указали, что использовалось высокоточное оружие, а также БПЛА. Огонь велся по объектам ТЭК, которые использовались для нужд ВСУ. Все цели были поражены.

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, сообщил оперштаб региона. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

По предварительным данным, у пострадавших диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Оба мужчины доставлены в больницу для обследования.

В Таганроге расширили границы режима ЧС после атаки ВСУ, заявила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Он был введен 27 мая. Градоначальник добавила, что в ходе атаки в ночь на 30 мая были повреждены коммерческие здания, социальный объект, несколько домов и автомобиль.

«Приняли решение расширить границы режима ЧС, введенного 27 мая», — написала Камбулова.

Святогорская лавра, расположенная на севере ДНР, серьезно пострадала в ходе боевых действий, заявил глава республики Денис Пушилин на стратегической сессии по развитию региона в Донецке. Она может нуждаться не только в восстановлении, но и в частичной перестройке.

«Все, что касается Святогорской лавры: <…> я боюсь, что придется еще перестраивать, восстанавливать, потому что разрушений там уже [достаточно много], та информация, которая есть, к сожалению, она не очень. Не очень там все хорошо», — сказал Пушилин.

Пушилин также отметил, что в настоящее время территория, на которой находится лавра, остается под контролем Вооруженных сил Украины. О пострадавших в связи с повреждением лавры не сообщается.

Читайте также:

10 авиабомб и удар по аэродромам ВСУ: новости СВО на вечер 30 мая

Белицкое, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 мая

Выкурили ВСУ из «кротовых нор» у Запорожья: успехи ВС РФ к утру 30 мая