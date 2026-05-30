Стало известно состояние Святогорской лавры в ДНР

Святогорская лавра, расположенная на севере ДНР, серьезно пострадала в ходе боевых действий, заявил глава республики Денис Пушилин на стратегической сессии по развитию региона в Донецке. Она может нуждаться не только в восстановлении, но и в частичной перестройке, передает ТАСС.

Все, что касается Святогорской лавры: <…> я боюсь, что придется еще перестраивать, восстанавливать, потому что разрушений там уже [достаточно много], та информация, которая есть, к сожалению, она не очень. Не очень там все хорошо, — сказал Пушилин.

Пушилин также отметил, что в настоящее время территория, на которой находится лавра, остается под контролем Вооруженных сил Украины. О пострадавших в связи с повреждением лавры не сообщается.

Ранее в оперативном штабе Белгородской области сообщили, что храм Димитрия Солунского в поселке Дорогощь пострадал при атаке украинского FPV-дрона. Вечером в пятницу, 29 мая, под ударами беспилотников оказались сразу пять местных муниципалитетов. Взрывы повредили частные жилые дома, припаркованные автомобили, различные хозяйственные постройки и местные социальные объекты.