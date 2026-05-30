30 мая 2026 в 09:54

В российском городе расширили границы режима ЧС

В Таганроге расширили границы режима ЧС после атаки ВСУ

Фото: МО РФ
В Таганроге расширили границы режима ЧС после атаки ВСУ, заявила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Он был введен 27 мая. Градоначальник добавила, что в ходе атаки в ночь на 30 мая были повреждены коммерческие здания, социальный объект, несколько домов и автомобиль.

Приняли решение расширить границы режима ЧС, введенного 27 мая, — написала Камбулова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что двое пострадавших от атаки ВСУ жителей Таганрога находятся в больнице. Состояние мужчины и женщины врачи оценивают как средней тяжести, уточнил он.

За минувшую ночь с 29 на 30 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, БПЛА были уничтожены в небе над 13 российскими регионами. В частности, дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Рязанской, Смоленской и Ульяновской областями. Также они были перехвачены в Краснодарском крае, Крыму и над Азовским морем.

