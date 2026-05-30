Майский снегопад парализовал дороги в Хабаровском крае

Майский снегопад вернул суровую зиму в Хабаровский край, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Аномальные для конца весны осадки начались в ночь на 30 мая и продолжаются до сих пор.

Снегом замело поселки и ключевые автомобильные дороги в Комсомольском, Советско-Гаванском и Николаевском районах. Водителям приходится пробираться по региональным трассам через огромные сугробы на летней резине. Особенно сложная транспортная ситуация наблюдается на горных перевалах, где движение практически парализовано. Госавтоинспекция просит граждан воздержаться от поездок.

Ранее в городе Новопавловске Ставропольского края выпал крупный град. По данным очевидцев, куски льда с большой скоростью падали на землю. Они засняли происходящее на видео.

До этого сильный ливень с градом и ураганным ветром обрушился на Белгород. После непогоды в разных районах города появились крупные ледяные глыбы из выпавшего града. Кроме того, ожидались ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 метров в секунду.

