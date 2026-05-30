Одна категория россиян оказалась под прицелом мошенников

Мошенники начали притворяться сотрудниками деканата и вести общение со студентами, сообщил РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности IT-компании Александр Лунев. По словам эксперта, злоумышленники психологически давят на молодых людей, используя темы отчисления и проверки документов.

Мошенники продолжают использовать психологическое давление и привычные цифровые каналы общения, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам пользователей. Нередко подобные схемы рассчитаны на студентов и молодых людей, которые активно общаются в чатах и быстро реагируют на сообщения, связанные с учебой или документами, — рассказал Лунев.

Эксперт отметил, что мошенники активно используют схему, при которой «сотрудник деканата» сначала пишет студенту с угрозой отчисления за неуспеваемость, а потом пытается получить код из СМС-сообщения для доступа к аккаунту жертвы.

Ранее эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава сообщил, что мошенники создают фейковые сайты сервисов аренды автомобилей, где предлагают дешевые услуги в обмен на предоплату. По его словам, жертва сканирует фальшивый QR-код и попадает на фишинговый сайт.