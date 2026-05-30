Российские ракеты вмолотили в землю авиабазу ВСУ под Кировоградом Лебедев: авиабаза ВСУ под Кировоградом подверглась ракетному удару

В Кировоградской области ракетному удару подверглась украинская авиабаза Канатово, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его информации, крылатая ракета Х-59/69, предположительно запущенная с Су-34 или Су-35 над Запорожской областью, нанесла удар по этому объекту. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Крылатая ракета Х-59/69, предположительно запущенная с самолета Су-34 или Су-35 над Запорожской областью, нанесла удар по авиабазе Канатово, — написал Лебедев.

Как отметил Лебедев, именно с этой авиабазы, предположительно, осуществлялись боевые вылеты истребителей F-16 и Mirage Вооруженных сил Украины. После прилета была зафиксирована сильная вторичная детонация.

По словам местных жителей, которые приводит подпольщик, последствия ощущались не только на слух — ударная волна чувствовалась буквально ногами. Координатор пояснил, что подобные эффекты обычно возникают при вторичной детонации из-за поражения складов боеприпасов, авиационного вооружения или мест хранения топлива.

