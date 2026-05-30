30 мая 2026 в 11:39

Российские ракеты вмолотили в землю авиабазу ВСУ под Кировоградом

Су-35 Су-35 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кировоградской области ракетному удару подверглась украинская авиабаза Канатово, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его информации, крылатая ракета Х-59/69, предположительно запущенная с Су-34 или Су-35 над Запорожской областью, нанесла удар по этому объекту. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Крылатая ракета Х-59/69, предположительно запущенная с самолета Су-34 или Су-35 над Запорожской областью, нанесла удар по авиабазе Канатово, — написал Лебедев.

Как отметил Лебедев, именно с этой авиабазы, предположительно, осуществлялись боевые вылеты истребителей F-16 и Mirage Вооруженных сил Украины. После прилета была зафиксирована сильная вторичная детонация.

По словам местных жителей, которые приводит подпольщик, последствия ощущались не только на слух — ударная волна чувствовалась буквально ногами. Координатор пояснил, что подобные эффекты обычно возникают при вторичной детонации из-за поражения складов боеприпасов, авиационного вооружения или мест хранения топлива.

Ранее украинский военнопленный Сергей Соколенко сообщил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, после удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой.

Европа
Украина
Кировоградская область
удары
авиабазы
ВСУ
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
