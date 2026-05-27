Тонко режу картошку и выкладываю сверху крылья: все решает маринад — картошка пропитывается соками и получается восхитительно

Это тот самый вариант ужина, когда из самых простых продуктов получается еда, за которой потом все ходят за добавкой. Крылья сверху хорошо подрумяниваются, а картошка снизу буквально пропитывается соками, специями и ароматным маринадом. И самое вкусное здесь — именно соус.

В маринад добавляю не только чеснок и специи, но еще немного соевого соуса и меда. Во время запекания крылья становятся румяными, с легкой карамельной корочкой, а картошка снизу получается мягкой, ароматной и совсем не сухой.

Для приготовления понадобится: куриные крылья — 1 кг, картофель — 1,2 кг, чеснок — 4 зубчика, соевый соус — 2 ст. л., мед — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — 1,5 ч. л., черный перец — 0,5 ч. л., паприка — 1 ч. л., сухой тимьян — 1 ч. л.

Крылья промойте и обсушите. Смешайте половину соли, чеснок, соевый соус, мед, паприку и немного масла. Хорошо натрите крылья маринадом и оставьте хотя бы на 15 минут.

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками или полукружьями. Добавьте оставшиеся специи, тимьян и растительное масло, хорошо перемешайте. Выложите картошку в форму ровным слоем, а сверху распределите крылья.

Запекайте при 180 °C примерно 50–60 минут. За это время картошка станет очень нежной и пропитается соками курицы, а крылья сверху красиво подрумянятся.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева приготовила это блюдо. Оно понравилось именно из-за простоты — все сложил в одну форму и отправил в духовку. Главный хит здесь вовсе не курица, а картошка снизу. Она получается такой ароматной и насыщенной, что ее съедают первой. Особенно удачно выходит с тонкой нарезкой — края слегка поджариваются, а внутри картофель остается мягким и сочным.