Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 14:32

Шойгу назвал страну, которая может обзавестись «ядеркой»

Шойгу заявил о риске появления ядерного оружия в Австралии из-за AUKUS

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Австралия может получить ядерное оружие из-за участия в военном блоке AUKUS, в который входят США и Великобритания, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на полях Международного форума по безопасности. По его словам, Токио и Сеул также намерены разместить у себя американские ядерные боеголовки, что создаст новые угрозы для всего региона, передает РИА Новости.

Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что никто не может гарантировать невозможность появления ядерного оружия Альянса на территории Швеции. Кроме того, Герой России, глава президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой заявил, что появление ядерного оружия в Финляндии превратит ее в цель для российских РВСН.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что страны НАТО наращивают свой ядерный потенциал, что может привести к тяжелым последствиям. По его оценке, оружие, переданное США для совместных ядерных миссий, фактически используется против России как ядерными, так и неядерными государствами Альянса.

Власть
Австралия
Сергей Шойгу
ядерное оружие
AUKUS
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Лель рассказала о любимых местах для отдыха
Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев сообщил о найденной в Севастополе взрывчатке после атаки ВСУ
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана встретился с замглавы Минобороны России Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.