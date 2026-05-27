Шойгу назвал страну, которая может обзавестись «ядеркой»

Австралия может получить ядерное оружие из-за участия в военном блоке AUKUS, в который входят США и Великобритания, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на полях Международного форума по безопасности. По его словам, Токио и Сеул также намерены разместить у себя американские ядерные боеголовки, что создаст новые угрозы для всего региона, передает РИА Новости.

Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что никто не может гарантировать невозможность появления ядерного оружия Альянса на территории Швеции. Кроме того, Герой России, глава президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой заявил, что появление ядерного оружия в Финляндии превратит ее в цель для российских РВСН.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что страны НАТО наращивают свой ядерный потенциал, что может привести к тяжелым последствиям. По его оценке, оружие, переданное США для совместных ядерных миссий, фактически используется против России как ядерными, так и неядерными государствами Альянса.