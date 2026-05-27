Адский холод продлится все лето? Прогноз погоды в Москве, что будет в июне

Последние дни весны в Москве будут царить адский холод и дожди, обещают синоптики. Какая погода пришла 27 мая, чего ждать в июне, сколько градусов в Петербурге?

Какая погода пришла в Москву 27 мая

Мощные грозы приближаются к Москве с юга и несут с собой локальные холодные дожди. Такая погода продлится в столице до конца весны, предупреждает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столичный регион останется под влиянием периферии обширной циклонической депрессии с несколькими центрами. В регионе облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, а дневная температура по-прежнему на 6–7 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха — плюс 13–15 градусов, по области — плюс 11–16. Атмосферное давление упадет до 732 мм рт. ст., что на 14–16 единиц ниже нормы. В четверг похолодание достигнет апогея, местами кратковременные дожди, ночью плюс 5–7, днем плюс 10–12 градусов», — указывает Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил тревожную народную примету. 27 мая в народном календаре называется Сидор Огуречник, он же Сидор Бокогрей, в честь мученика Исидора Хиосского.

«Наши предки считали, что „на Сидора“ заканчиваются заморозки, наступает настоящее тепло. Существовали и приметы о погоде, главная из которых гласит: если же погода сегодня будет холодной — то и все лето должно было быть таким», — отметил Леус.

Как закончится май, что будет в Москве в июне

Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что по-осеннему холодная погода сохранится в Москве и Московской области до конца весны. Ночью будет всего плюс 1–6 градусов, а днем — не выше плюс 9–14.

«До конца весны погода будет стоять по-осеннему холодная, ежедневно продолжат лить скоротечные дожди», — отметил синоптик.

Специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов пообещал, что теплая погода вернется в Москву уже в ближайшие выходные.

«Впереди нас ждет довольно глубокая температурная яма. В пятницу, которая обещает стать самым холодным днем недели, от Смоленска до Казани днем около плюс 10 градусов. Естественно, такой холод не может держаться слишком долго. И поворот наверх начнется уже в выходные. Это в стиле погоды последних месяцев — бросаться из крайности в крайность», — отметил Шувалов.

Специалисты Foreca прогнозируют, что до конца недели в Москве выпадет 14 мм осадков. Холоднее всего будет в ночь на 30 мая, до плюс 4 градусов; именно с этого дня погода начнет улучшаться.

Уже к 3 июня дневная температура в Москве вырастет до плюс 20 градусов, после чего продолжит расти. Согласно долговременном прогнозу ИА «Метеоновости», после 4 июня температура перешагнет отметку в плюс 25 градусов, а затем и в плюс 30.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда закончатся холода

В Санкт-Петербурге погода не менее холодная и дождливая, чем в Москве, констатирует Леус.

«По периферии обширной циклонической депрессии на территорию Северной столицы продолжат поступать холодные воздушные массы. Сопровождать их будут плотные облачные поля и очаги кратковременных дождей, а температура в лучшем случае лишь слегка преодолеет 10-градусную отметку. Температура воздуха — плюс 10–12 градусов, в Ленобласти — плюс 7–12. Атмосферное давление ниже нормы. В четверг временами дожди, ночью плюс 4–6 градусов, днем плюс 8–10», — прогнозирует синоптик.

По данным Foreca, самой холодной в Петербурге будет ночь на 28 мая. До конца мая ожидается несколько дождливых дней, всего выпадет 15,2 мм. Начиная с пятницы температура начнет расти и в июне постепенно вернется к климатической норме. Мощный ливень (8,0 мм осадков, 12% от июньской нормы) ожидается 4 июня. При этом температура достигнет плюс 21 градуса.

ИА «Метеоновости» ожидает в Санкт-Петербурге быстрого роста температуры в начале июня. К первым июньским выходным 6–7 июня дневные температуры достигнут плюс 25 градусов.

