Непрерывные ливни, холода до +2: прогноз погоды в Москве до конца мая

На Москву надвигаются ливни, которые будут идти без перерыва всю неделю до конца месяца. Как заканчивается рекордная жара, какой будет погода в выходные, чего ждать в июне, когда в Москве начнется холодный душ?

Какая погода пришла в Москву к 23 мая

Рекордная жара в Москве закончилась мощнейшей грозой: холодный атмосферный фронт обрушил на столицу 16 мм осадков (26% месячной нормы). Синоптики отмечают огромное количество молний, местами прошел мощный град.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что гроза принесла в Москву похолодание, в выходные столицу ждет комфортная погода, когда область высокого давления вытеснит дождевые облака за пределы Московского региона.

«Период аномально жаркой погоды закончился, сегодня положительная температурная аномалия сократится с 9–10 до 2–3 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, и только на юге и востоке области еще пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха плюс 22–24 градуса, по области до плюс 25. Атмосферное давление будет выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью плюс 11–13, днем плюс 23–25 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Провал в осенний холод: какую погоду ждать в Москве до конца мая

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова прогнозирует резкое похолодание в Москве на новой неделе. Уже с понедельника температура начнет снижаться и к середине недели опустится до плюс 12–14 градусов в дневное время.

Как предупреждал синоптик Евгений Тишковец, пик похолодания придется на четверг, 28 мая. По данным Гидрометцентра, ночью температура может упасть до плюс 2 градусов. Пятница также будет очень холодной, до плюс 3, а днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 11–14 градусов.

Специалисты Foreca прогнозируют в Москве холодный дождь всю неделю: ливни начнутся уже в воскресенье. До конца мая выпадет более 35 мм осадков, почти две трети месячной нормы для столицы.

Когда закончится непогода? Прогноз для Москвы на июнь

К началу июня температура в столице начнет расти. 1 июня ожидается до плюс 17 градусов. Дожди продолжатся, выпадет 4,5 мм осадков. Согласно долговременному прогнозу ИА «Метеоновости», с 3 по 5 июня температура быстро вырастет и перешагнет за отметку в плюс 20 градусов.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин прогнозирует, что июнь в Москве будет достаточно теплым.

«С начала и практически до середины июня температура воздуха будет составлять от плюс 17–22 градуса, к середине июня воздух прогреется до плюс 25 градусов. В третьей декаде возможно понижение температуры ниже 20 градусов на непродолжительный период, [однако потом] возможно потепление до плюс 25–30 градусов. И такая жара перейдет на начало июля», — отметил синоптик.

Сколько градусов в Санкт-Петербурге, когда начнутся ливни

Леус указывает, что в субботу Петербург находится под влиянием холодной тыловой части циклона. Впереди Северную столицу также ждет холодная и дождливая неделя.

«23 мая ожидается облачная с прояснениями погода, местами в первой половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17–19 градусов, в Ленобласти плюс 16–21, местами до плюс 13. Атмосферное давление будет слабо расти. В воскресенье местами кратковременные дожди, ночью плюс 10–12, днем плюс 16–18 градусов», — прогнозирует синоптик.

Как и в Москве, в последнюю неделю мая в Петербурге ожидается резкое похолодание. По данным Foreca, в среду днем будет не выше плюс 9 градусов. Температура начнет расти только в последних числах мая, к 1 июня ожидается 18 градусов тепла.

Почти всю последнюю неделю мая в Северной столице будет лить дождь. Таких сильных ливней, как в Москве, не ожидается, но выпадет 21 мм осадков (почти половина месячной нормы). Пик дождя придется на конец следующей недели с четверга по субботу.

