БПЛА рухнул в озеро на юго-востоке Латвии и взорвался

23 мая 2026 в 13:43

БПЛА неизвестного происхождения рухнул в озеро на юго-востоке Латвии

БПЛА неизвестного происхождения рухнул в озеро Дридзис, которое находится на юго-востоке Латвии, передает полиция республики. По данным ведомства, произошла детонация. На месте инцидента были найдены возможные части БПЛА.

В государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он сдетонировал при контакте с водой. Пострадавших в результате инцидента нет, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что неопознанный беспилотный летательный аппарат обнаружили в воздушном пространстве Латвии. Из-за потенциальной угрозы в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях на востоке страны оперативно объявили режим воздушной опасности.

До этого СВР РФ сообщила, что командование ВСУ готовит серию террористических атак на тыловые регионы РФ с использованием территории Прибалтики для сокращения времени подлета дронов. Там добавили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. Специалисты ведомства предостерегли прибалтийскую страну от помощи при ударах ВСУ по России.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

