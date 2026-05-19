В СВР напомнили Латвии о последствиях в случае пособничества ВСУ СВР: членство Латвии в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия

Нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что несмотря на риски ответных действий со стороны Москвы, Киеву удалось добиться согласия Латвии на операцию. Украинская сторона уверяла, что установить точное место запуска дронов будет невозможно. В итоге руководство Латвии, движимое антироссийскими настроениями, проигнорировало логику и безопасность страны, сообщили в СВР. В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ.

До этого глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что публичные призывы Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. По его словам, Запад по-прежнему использует санкции, политическое давление и кибератаки.