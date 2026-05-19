Ильиновка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 19 мая? Что происходит у Белицкого, Бочково, Васильевки, Волчанска, Волоховки, Гришино, Граново, Ильиновки, Константиновки, Новоалексадровки, Николаевки, Никифоровки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Федоровки Второй, Харькова, Шевченко, Часова Яра и Чайковки?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ продвигаются от Новоалександровки к Шевченко, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском направлении ВСУ контратакуют в районе Белицкого и Нового Донбасса. Войска РФ продвигаются восточнее Кучерова Яра. На Константиновском направлении ВС РФ прорвались на территорию промзоны со стороны Ильиновки, на участке идут бои. ВС РФ занимают новые позиции в Молочарке. В районе Часова Яра войска РФ расширяют зону контроля на участке западнее города. На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в районе населенного пункта Крымки. Продолжаются бои в районе Дробышево — Яровая — Святогорск. На Северском участке войска РФ продвигаются в районе Тихоновки и Малиновки. Продолжаются бои у Рай-Александровки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении сообщается о боях в районе Караичного и Волоховке», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Краснолиманском направлении ВС России расширяют зону контроля у Дробышево и Святогорска, охватывая Красный Лиман с этой стороны, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском направлении ВСУ признают, что ситуация становится все сложнее. Наши подразделения, по оценкам ВСУ, продолжают проникать в Молочарку, имеют продвижение в районе Новодмитровки и наращивают силы для штурма Константиновки. Отмечается высокая активность российской авиации, артиллерии и беспилотников. На Днепропетровском направлении ВС РФ вклинивается в глубину обороны украинских военнослужащих северо-западнее населенного пункта Александроград. На Харьковском направлении на Волчанском участке штурмовые ВС РФ продвинулись на десяти участках до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Волоховке и Караичном», — отмечают военкоры.

«Северный ветер»

На Липцевском направлении артиллеристы и операторы БПЛА ВС РФ наносили удары по ранее вскрытым позициям ВСУ, а украинские военнослужащие активных действий не предпринимали пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«На Харьковском направлении в районе села Граново деморализованные в результате систематического огневого воздействия ВС РФ украинские бойцы самовольно покинули позиции и были убиты собственными сослуживцами из роты ударных БПЛА. Подразделения РХБЗ группировки войск „Север“ пятый день подряд наносят удары ТОС по скоплению живой силы ВСУ в лесном массиве около Избицкого, уничтожая личный состав и иностранных наемников. На Великобурлукском направлении стрелковые бои продолжаются в районе села Бударки и в лесных массивах на северо-западе Купянского района», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

