Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 651 беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также сбиты пять управляемых авиабомб.

С начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, уничтожены 671 самолет, 148 843 беспилотника, 284 вертолета, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 368 танков и других боевых бронированных машин. Также уничтожены 1723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 999 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 61 990 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем еженедельном докладе сообщил, что на неделе с 11 по 17 мая на Москву и Московскую область была совершена самая масштабная атака беспилотников. По данным дипломата, по гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов. Целями ударов стали жилые районы и кварталы плотной застройки. В результате атак погибли и получили ранения мирные жители.