Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 12:33

Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара

Врач Симаков: чипсы и колбасы вызывают сильную пищевую зависимость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чипсы и другие снеки, колбасы, ряд консервов, сыры, соусы и готовые роллы вызывают сильную пищевую зависимость за счет яркого вкуса, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. При этом, по его мнению, самое серьезное привыкание зачастую возникает к кофе. Регулярное употребление кофеина, содержащегося в напитке, и попытка отказаться от него могут привести к синдрому отмены.

Продукты с усилителями вкуса буквально провоцируют человека есть их снова и снова. Причем человек ест их не из-за голода, а потому что они ярко действуют на вкусовые рецепторы и воспринимаются как источник удовольствия. Кофе вызывает достаточно сильное привыкание, причем больше психическую зависимость, — уточнил Симаков.

В случае с последним дело не только в бодрящем эффекте. По словам врача, кофе быстро вплетается в ежедневные ритуалы — утреннее пробуждение, рабочие процессы, моменты усталости, перерывы и общение. Так возникает не просто привычка к вкусу, а прочная психологическая связка: напиток начинает восприниматься как необходимое условие для того, чтобы взбодриться, сосредоточиться или просто начать день. Вот почему отказаться от кофе для многих оказывается сложнее, чем от сладкого.

Ранее нутрициолог Ирина Меркулова заявила, что употребление переработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, бекона и ветчины, сладких газированных напитков и магазинных соков повышает риск развития рака. По ее словам, другим негативным фактором становится чрезмерное использование жирных соусов и промышленных приправ.

Здоровье
врачи
продукты
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ ответили, допустимо ли отменить венчание в церкви
Израильская компания провела аудит безопасности мессенджера «Макс»
Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области
Сборная России по муайтай поедет на соревнования с флагом и гимном
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замглавы института КФУ
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.