Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара

Чипсы и другие снеки, колбасы, ряд консервов, сыры, соусы и готовые роллы вызывают сильную пищевую зависимость за счет яркого вкуса, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. При этом, по его мнению, самое серьезное привыкание зачастую возникает к кофе. Регулярное употребление кофеина, содержащегося в напитке, и попытка отказаться от него могут привести к синдрому отмены.

Продукты с усилителями вкуса буквально провоцируют человека есть их снова и снова. Причем человек ест их не из-за голода, а потому что они ярко действуют на вкусовые рецепторы и воспринимаются как источник удовольствия. Кофе вызывает достаточно сильное привыкание, причем больше психическую зависимость, — уточнил Симаков.

В случае с последним дело не только в бодрящем эффекте. По словам врача, кофе быстро вплетается в ежедневные ритуалы — утреннее пробуждение, рабочие процессы, моменты усталости, перерывы и общение. Так возникает не просто привычка к вкусу, а прочная психологическая связка: напиток начинает восприниматься как необходимое условие для того, чтобы взбодриться, сосредоточиться или просто начать день. Вот почему отказаться от кофе для многих оказывается сложнее, чем от сладкого.

Ранее нутрициолог Ирина Меркулова заявила, что употребление переработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, бекона и ветчины, сладких газированных напитков и магазинных соков повышает риск развития рака. По ее словам, другим негативным фактором становится чрезмерное использование жирных соусов и промышленных приправ.