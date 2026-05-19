Врач раскрыл неприятную особенность почти всех кондиционеров

Эпидемиолог Айвазян: кондиционер может распространить вирусы по дому

Использование кондиционера может привести к распространению вирусных инфекций в помещении, заявил NEWS.ru эпидемиолог Химкинской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рафик Айвазян. По его словам, накапливающийся в устройстве конденсат служит идеальной средой для микроорганизмов.

Активное перемещение воздуха создает благоприятные условия для распределения вирусных частиц по всему объему помещения. Потоки могут перенаправлять инфекцию в различные зоны комнаты, создавая повышенную угрозу заражения даже на значительном расстоянии от источника. Влажная среда способствует длительному сохранению жизнеспособности инфекции. Конденсат, возникающий в кондиционере, обеспечивает подходящие условия для размножения микроорганизмов, — предупредил Айвазян.

Он подчеркнул, что низкая влажность, вызванная работой кондиционера, негативно сказывается на защитных функциях слизистой оболочки дыхательных путей. Это, по словам врача, делает организм более уязвимым к инфекциям. Специалист также порекомендовал регулярно менять и чистить фильтры устройства, чтобы предотвратить распространение вирусных частиц.

