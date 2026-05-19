19 мая 2026 в 08:05

Врач раскрыл неприятную особенность почти всех кондиционеров

Эпидемиолог Айвазян: кондиционер может распространить вирусы по дому

Использование кондиционера может привести к распространению вирусных инфекций в помещении, заявил NEWS.ru эпидемиолог Химкинской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рафик Айвазян. По его словам, накапливающийся в устройстве конденсат служит идеальной средой для микроорганизмов.

Активное перемещение воздуха создает благоприятные условия для распределения вирусных частиц по всему объему помещения. Потоки могут перенаправлять инфекцию в различные зоны комнаты, создавая повышенную угрозу заражения даже на значительном расстоянии от источника. Влажная среда способствует длительному сохранению жизнеспособности инфекции. Конденсат, возникающий в кондиционере, обеспечивает подходящие условия для размножения микроорганизмов, — предупредил Айвазян.

Он подчеркнул, что низкая влажность, вызванная работой кондиционера, негативно сказывается на защитных функциях слизистой оболочки дыхательных путей. Это, по словам врача, делает организм более уязвимым к инфекциям. Специалист также порекомендовал регулярно менять и чистить фильтры устройства, чтобы предотвратить распространение вирусных частиц.

Ранее эколог Илья Рыбальченко предупредил, что водопроводная вода может негативно влиять на нервную систему детей. По словам специалиста, она также способна вызывать кишечные инфекции и проблемы со здоровьем у беременных.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
